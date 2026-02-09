https://ria.ru/20260209/pogoda-2073242528.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу - РИА Новости, 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
Зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.02.2026
Леус: зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу