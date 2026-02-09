Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу - РИА Новости, 09.02.2026
16:30 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу - РИА Новости, 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
Зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.02.2026
2026
Новости
москва, михаил леус, погода, общество
Москва, Михаил Леус, Погода, Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу

Леус: зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве эта неделя закончится оттепельной погодой, а следующая, масленичная неделя будет, скорее, с зимними характеристиками погоды: с небольшим снегом, который будет не каждый день. Температура в ночные часы будет в пределах минус девяти - минус 14 градусов, днем - от минус трех до минус девяти градусов, что ниже нормы, но уже не столь значительно: всего лишь на один-два градуса", - рассказал агентству Леус.
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве
Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве
6 февраля, 03:47
 
Москва Михаил Леус Погода Общество
 
 
