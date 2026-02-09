Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/podmoskove-2073214410.html
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении - РИА Новости, 09.02.2026
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении
Наро-Фоминский городской суд Московской области отправил в СИЗО троих обвиняемых в разбойном нападении на местного жителя с угрозой насилия, сообщили РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:58:00+03:00
2026-02-09T14:58:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260205/detsad-2072460333.html
https://ria.ru/20250516/moskva-2017409765.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении

В Подмосковье трех человек арестовали по делу о нападении с угрозой насилия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области отправил в СИЗО троих обвиняемых в разбойном нападении на местного жителя с угрозой насилия, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно судебным материалам, по версии следствия, 13 июня 2025 года обвиняемые, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру потерпевшего, надели на него наручники и, угрожая "подкинуть" ему наркотики и физическим насилием, потребовали у него 1 миллион рублей. В итоге они забрали 500 тысяч рублей, 2,5 тысячи долларов, а также гашиш, которое потерпевший хранил для личного употребления, и сообщили, что мужчина должен им еще 300 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
5 февраля, 14:17
"Суд избрал Исаенкову И., Комиссарову Е. и Колосову А. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля включительно", - сказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что Исаенков обвиняется в организации нападения в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в крупном размере (часть 3 статьи 33 - часть 3 статьи 162 УК РФ), а остальные фигуранты - в совершении разбойного нападения (часть 3 статьи 162 УК РФ).
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Лжеполицейский "оштрафовал" подростка в Москве
16 мая 2025, 16:17
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала