В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области отправил в СИЗО троих обвиняемых в разбойном нападении на местного жителя с угрозой насилия, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно судебным материалам, по версии следствия, 13 июня 2025 года обвиняемые, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру потерпевшего, надели на него наручники и, угрожая "подкинуть" ему наркотики и физическим насилием, потребовали у него 1 миллион рублей. В итоге они забрали 500 тысяч рублей, 2,5 тысячи долларов, а также гашиш, которое потерпевший хранил для личного употребления, и сообщили, что мужчина должен им еще 300 тысяч рублей.
"Суд избрал Исаенкову И., Комиссарову Е. и Колосову А. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля включительно", - сказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что Исаенков обвиняется в организации нападения в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в крупном размере (часть 3 статьи 33 - часть 3 статьи 162 УК РФ
), а остальные фигуранты - в совершении разбойного нападения (часть 3 статьи 162 УК РФ).
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.