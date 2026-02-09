В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении

Согласно судебным материалам, по версии следствия, 13 июня 2025 года обвиняемые, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру потерпевшего, надели на него наручники и, угрожая "подкинуть" ему наркотики и физическим насилием, потребовали у него 1 миллион рублей. В итоге они забрали 500 тысяч рублей, 2,5 тысячи долларов, а также гашиш, которое потерпевший хранил для личного употребления, и сообщили, что мужчина должен им еще 300 тысяч рублей.