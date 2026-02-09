Рейтинг@Mail.ru
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию - РИА Новости, 09.02.2026
Туризм
 
14:10 09.02.2026 (обновлено: 14:15 09.02.2026)
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию - РИА Новости, 09.02.2026
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию
Авиакомпания Azur Air восстановила штатное расписание полетов с Пхукета, а задержанные ранее рейсы до Москвы и Владивостока уже вылетели или приземлись в... РИА Новости, 09.02.2026
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию

Задержанные в Пхукете рейсы Azur Air прибыли в Москву и Владивосток

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air восстановила штатное расписание полетов с Пхукета, а задержанные ранее рейсы до Москвы и Владивостока уже вылетели или приземлись в России, сообщили в компании.
"Azur Air стабилизировала расписание вылетов с Пхукета. Рейсы Azur Air с Пхукета выполняются в штатном режиме. В частности: ZF-2994 Пхукет – Владивосток прибыл в аэропорт назначения 12.55 мск; ZF-2902 Пхукет – Москва вылетел в 12.49 мск", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что регистрация пассажиров и посадка на борт осуществлялись в штатном режиме, а скоплений людей в аэропорту не было.
"Пассажиры всех перенесённых рейсов размещаются в гостиницах, продлевается проживание пассажиров в отелях курорта. Взаимодействие с туроператорами по этим вопросам идет в круглосуточном режиме", - отметили в авиакомпании.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию
8 февраля, 19:37
 
Туризм
 
 
