Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию
2026-02-09T14:10:00+03:00
2026-02-09T14:10:00+03:00
2026-02-09T14:15:00+03:00
Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air восстановила штатное расписание полетов с Пхукета, а задержанные ранее рейсы до Москвы и Владивостока уже вылетели или приземлись в России, сообщили в компании.
"Azur Air
стабилизировала расписание вылетов с Пхукета
. Рейсы Azur Air с Пхукета выполняются в штатном режиме. В частности: ZF-2994 Пхукет – Владивосток
прибыл в аэропорт назначения 12.55 мск; ZF-2902 Пхукет – Москва
вылетел в 12.49 мск", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что регистрация пассажиров и посадка на борт осуществлялись в штатном режиме, а скоплений людей в аэропорту не было.
"Пассажиры всех перенесённых рейсов размещаются в гостиницах, продлевается проживание пассажиров в отелях курорта. Взаимодействие с туроператорами по этим вопросам идет в круглосуточном режиме", - отметили в авиакомпании.