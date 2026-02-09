Задержанные ранее в Таиланде рейсы Azur Air прибыли в Россию

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air восстановила штатное расписание полетов с Пхукета, а задержанные ранее рейсы до Москвы и Владивостока уже вылетели или приземлись в России, сообщили в компании.

Azur Air стабилизировала расписание вылетов с Пхукета . Рейсы Azur Air с Пхукета выполняются в штатном режиме. В частности: ZF-2994 Пхукет – Владивосток прибыл в аэропорт назначения 12.55 мск; ZF-2902 Пхукет – Москва вылетел в 12.49 мск", - говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что регистрация пассажиров и посадка на борт осуществлялись в штатном режиме, а скоплений людей в аэропорту не было.