Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, частично признал вину в гибели брата и племянника
УЛАН-УДЭ, 9 фев — РИА Новости. Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, частично признал вину в гибели брата и племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.
"Частично <…> По статье 327 — подделка идентификационных номеров и внесение данных <…> По 263-й — что нарушил 1,6 мили <…> из-за меня погибли мои родственники", — сказал обвиняемый.
Сегодня суд начал рассмотрение дела по существу. Адвокат Андрей Назаров попросил запретить журналистам фото- и видеосъемку процесса. Он объяснил, что на заседании будут допрашивать мать Михаила Пичугина и людей, которые знали его брата и племянника. Случившееся с Пичугиным стало для него внутренней трагедией и моральным ударом, добавил защитник. Судья удовлетворила ходатайство, разрешив журналистам вести только аудиозапись.
Девятого августа 2024 года Михаил Пичугин с братом Сергеем и 15-летним племянником вышли в Охотское море на надувной маломерной лодке-катамаране "Байкат 470". Они планировали добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Только 14 октября катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки
. Из троих выжил один 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, в лодке. Пичугина доставили в больницу Магадана
, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ
.
Позже Пичугину предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". По данным следствия, он подал в сахалинскую госинспекцию по маломерным судам договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике мотора. Кроме того, он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке, из-за чего судно легло в дрейф. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили от берега, а авария произошла в 19,2 километра от побережья.