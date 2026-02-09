https://ria.ru/20260209/pichugin-2073162458.html
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго - РИА Новости, 09.02.2026
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, попросила суд не наказывать его строго за гибель второго сына и внука и дать... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:08:00+03:00
2026-02-09T12:08:00+03:00
2026-02-09T12:08:00+03:00
происшествия
охотское море
улан-удэ
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260209/pichugin-2073138025.html
https://ria.ru/20260209/sud-2073094573.html
охотское море
улан-удэ
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, улан-удэ, камчатка
Происшествия, Охотское море, Улан-Удэ, Камчатка
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд дать условный срок
УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Мать Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, попросила суд не наказывать его строго за гибель второго сына и внука и дать условный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.
"Да (не желаю, чтобы строго наказывали - ред.), условно. А что сделаешь? У меня двоих - внука и сына – забрали, а если и его посадят, будет совсем…", - сказала Надежда Пичугина.
Отвечая на вопросы судьи, она отметила, что у нее повышенное давление, есть тяжелые хронические заболевания.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море
на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки
спустя два месяца - 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Пичугина судят по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа".