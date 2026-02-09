Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго

УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Мать Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, попросила суд не наказывать его строго за гибель второго сына и внука и дать условный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

"Да (не желаю, чтобы строго наказывали - ред.), условно. А что сделаешь? У меня двоих - внука и сына – забрали, а если и его посадят, будет совсем…", - сказала Надежда Пичугина.

Отвечая на вопросы судьи, она отметила, что у нее повышенное давление, есть тяжелые хронические заболевания.