Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго - РИА Новости, 09.02.2026
12:08 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pichugin-2073162458.html
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго
Мать Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, попросила суд не наказывать его строго за гибель второго сына и внука и дать...
Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго

Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд дать условный срок

УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Мать Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, попросила суд не наказывать его строго за гибель второго сына и внука и дать условный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.
"Да (не желаю, чтобы строго наказывали - ред.), условно. А что сделаешь? У меня двоих - внука и сына – забрали, а если и его посадят, будет совсем…", - сказала Надежда Пичугина.
Отвечая на вопросы судьи, она отметила, что у нее повышенное давление, есть тяжелые хронические заболевания.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Пичугина судят по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа".
