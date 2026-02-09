Рейтинг@Mail.ru
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде - РИА Новости, 09.02.2026
10:46 09.02.2026 (обновлено: 12:13 09.02.2026)
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде - РИА Новости, 09.02.2026
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде
Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, охотское море, улан-удэ
Происшествия, Охотское море, Улан-Удэ
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде

Выживший Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМихаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.
"Частично… По статье 327 - подделка идентификационных номеров и внесение данных… По 263-й (статье – ред.), что нарушил, 1,6 мили (предельная дальность выхода в море для маломерного судна – ред.)… из-за меня погибли мои родственники", - сказал Пичугин.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Приморье суд встал на сторону работника, уволенного в испытательный срок
Вчера, 03:02
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".
По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.
Рассвет на побережье Охотского моря. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
С льдины, которую унесло в Охотское море около Сахалина, спасли 43 рыбаков
4 февраля, 09:14
 
ПроисшествияОхотское мореУлан-Удэ
 
 
