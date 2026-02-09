Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде

УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

"Частично… По статье 327 - подделка идентификационных номеров и внесение данных… По 263-й (статье – ред.), что нарушил, 1,6 мили (предельная дальность выхода в море для маломерного судна – ред.)… из-за меня погибли мои родственники", - сказал Пичугин.

Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".