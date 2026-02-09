Рейтинг@Mail.ru
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
15:53 09.02.2026
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814316271_608:0:2613:1504_1920x0_80_0_0_054a27a300725385b6424d10faf25f1d.jpg
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным

"Петрович" через суд оспаривает отказ Роспатента признать бренд общеизвестным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТаблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию обозначения "Петрович" в качестве общеизвестного в России товарного знака, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявитель, обращаясь в Роспатент, просил признать бренд в виде слова "Петрович", выполненного "оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита красного цвета на белом фоне" общеизвестным с 1 октября 2023 года для таких услуг, как услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для ремонтных, строительных работ, товаров для дома, сада, огорода, отдыха, и таких же услуг, предоставляемых через интернет.
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
21 января, 18:04
В доказательство широкой известности обозначения СТД "Петрович" привел данные о своей выручке, которая, например, в 2024 году превысила 147,5 миллиарда рублей, и рекламных бюджетах (свыше 1,5 миллиарда рублей в том же году), а также результаты соцопроса.
Роспатент, однако, пришел к выводу, что широкая известность обозначения ритейлером не доказана. Ведомство, в частности, отметило, что его магазины находятся только в шести из 89 субъектов Российской Федерации, а из данных по онлайн-продажам не представляется возможным определить, какая доля приходится на потребителей-физлиц.
Заявление ООО "СТД "Петрович", в котором компания просит признать решение Роспатента от 17 октября 2025 года незаконным, поступило в суд в январе, к его рассмотрению суд приступит 16 февраля.
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин"
4 декабря 2025, 16:24
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала