"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным - РИА Новости, 09.02.2026
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:53:00+03:00
2026-02-09T15:53:00+03:00
2026-02-09T16:36:00+03:00
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным
"Петрович" через суд оспаривает отказ Роспатента признать бренд общеизвестным
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию обозначения "Петрович" в качестве общеизвестного в России товарного знака, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявитель, обращаясь в Роспатент
, просил признать бренд в виде слова "Петрович", выполненного "оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита красного цвета на белом фоне" общеизвестным с 1 октября 2023 года для таких услуг, как услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для ремонтных, строительных работ, товаров для дома, сада, огорода, отдыха, и таких же услуг, предоставляемых через интернет.
В доказательство широкой известности обозначения СТД "Петрович" привел данные о своей выручке, которая, например, в 2024 году превысила 147,5 миллиарда рублей, и рекламных бюджетах (свыше 1,5 миллиарда рублей в том же году), а также результаты соцопроса.
Роспатент, однако, пришел к выводу, что широкая известность обозначения ритейлером не доказана. Ведомство, в частности, отметило, что его магазины находятся только в шести из 89 субъектов Российской Федерации, а из данных по онлайн-продажам не представляется возможным определить, какая доля приходится на потребителей-физлиц.
Заявление ООО "СТД "Петрович", в котором компания просит признать решение Роспатента от 17 октября 2025 года незаконным, поступило в суд в январе, к его рассмотрению суд приступит 16 февраля.