"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию обозначения "Петрович" в качестве общеизвестного в России товарного знака, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявитель, обращаясь в Роспатент , просил признать бренд в виде слова "Петрович", выполненного "оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита красного цвета на белом фоне" общеизвестным с 1 октября 2023 года для таких услуг, как услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для ремонтных, строительных работ, товаров для дома, сада, огорода, отдыха, и таких же услуг, предоставляемых через интернет.

В доказательство широкой известности обозначения СТД "Петрович" привел данные о своей выручке, которая, например, в 2024 году превысила 147,5 миллиарда рублей, и рекламных бюджетах (свыше 1,5 миллиарда рублей в том же году), а также результаты соцопроса.

Роспатент, однако, пришел к выводу, что широкая известность обозначения ритейлером не доказана. Ведомство, в частности, отметило, что его магазины находятся только в шести из 89 субъектов Российской Федерации, а из данных по онлайн-продажам не представляется возможным определить, какая доля приходится на потребителей-физлиц.