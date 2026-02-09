Песков рассказал об интенсивных дипломатических контактах России с Кубой

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам осуществляет интенсивные контакты с кубинскими друзьями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.