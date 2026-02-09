https://ria.ru/20260209/peskov-2073170592.html
Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, заявил Песков
Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2026
Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, заявил Песков
Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, оказания посильной помощи стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, оказания посильной помощи стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
"Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем. По крайней мере, оказание посильной помощи", - сказал Песков журналистам.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США