Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, оказания посильной помощи стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.

"Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем. По крайней мере, оказание посильной помощи", - сказал Песков журналистам.