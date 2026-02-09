https://ria.ru/20260209/peskov-2073169693.html
Песков объяснил, что такое дух Анкориджа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое "дух Анкориджа" - по его словам, это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и РИА Новости, 09.02.2026
