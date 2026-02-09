Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, что такое дух Анкориджа
12:37 09.02.2026 (обновлено: 12:46 09.02.2026)
Песков объяснил, что такое дух Анкориджа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое "дух Анкориджа" - по его словам, это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и РИА Новости, 09.02.2026
россия, сша, аляска, дмитрий песков
Россия, США, Аляска, Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое "дух Анкориджа" - по его словам, это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.
"Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в "верхах". Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, - он и есть "дух Анкориджа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что означает формулировка "дух Анкориджа".
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже
Вчера, 12:44
 
