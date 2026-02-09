Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами - РИА Новости, 09.02.2026
11:00 09.02.2026
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами - РИА Новости, 09.02.2026
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами
Групповые отравления работников выбросами вредных веществ произошли на двух предприятиях в Пермском крае, сообщает госинспекция труда по региону. РИА Новости, 09.02.2026
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами

Групповые отравления произошли на двух предприятиях в Пермском крае

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Групповые отравления работников выбросами вредных веществ произошли на двух предприятиях в Пермском крае, сообщает госинспекция труда по региону.
"На двух предприятиях химической промышленности города Перми произошли групповые отравления работников в результате выброса вредных веществ. Работники получили тяжелые отравления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, это произошло в январе. Инспекция расследует указанные несчастные случаи. В ситуации также разбирается Западно-Уральское управление Ростехнадзора.
Уточняется, что в ближайшее время будут проведены опросы пострадавших, а также руководителей подразделений предприятий.
