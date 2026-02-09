https://ria.ru/20260209/permskiy-kray-2073141609.html
В Пермском крае работники двух предприятий отравились вредными веществами
Групповые отравления работников выбросами вредных веществ произошли на двух предприятиях в Пермском крае, сообщает госинспекция труда по региону. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:00:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Групповые отравления произошли на двух предприятиях в Пермском крае