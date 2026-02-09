Рейтинг@Mail.ru
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/perm-2073144442.html
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей - РИА Новости, 09.02.2026
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей
Пермяк едва не сжег заживо знакомую вместе с семьей, мужчина арестован по делу о покушении на убийство, сообщило краевое СУСК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:12:00+03:00
2026-02-09T11:12:00+03:00
происшествия
россия
пермь
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260207/sud-2072886050.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, пермский край
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей

Жителя Перми арестовали за попытку сжечь знакомую с семьей в частном доме

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Пермяк едва не сжег заживо знакомую вместе с семьей, мужчина арестован по делу о покушении на убийство, сообщило краевое СУСК РФ.
По данным ведомства, пермяк решил поджечь дом на улице Березниковской в Перми, где живет подруга его бывшей сожительницы. В этот момент в доме находились шесть человек, в том числе двое детей. Жильцы вовремя заметили возгорание и сумели его потушить.
Пермском крае местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство шести человек общеопасным способом", - говорится в сообщении.
Мужчина арестован. Правоохранителям он пояснил, что потерпевшая поспособствовала его расставанию с "возлюбленной", поэтому он и решил сжечь ее вместе с семьей.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Курске суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
7 февраля, 13:57
 
ПроисшествияРоссияПермьПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала