Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей - РИА Новости, 09.02.2026
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей
Пермяк едва не сжег заживо знакомую вместе с семьей, мужчина арестован по делу о покушении на убийство, сообщило краевое СУСК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:12:00+03:00
2026-02-09T11:12:00+03:00
2026-02-09T11:12:00+03:00
происшествия
россия
пермь
пермский край
Жителя Перми обвинили в попытке сжечь знакомую вместе с семьей
Жителя Перми арестовали за попытку сжечь знакомую с семьей в частном доме