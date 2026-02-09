Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Переговорный трек по Украине в Абу-Даби демонстрирует, что продвижение к урегулированию возможно при минимальном участии европейских стран, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог Шахин Орай.
Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идёт хорошее и позитивное движение вперёд.
"Переговоры в Абу-Даби показывают, что при отсутствии навязчивого европейского вмешательства стороны способны двигаться к практическим договорённостям", — заявил собеседник агентства.
По мнению эксперта, европейские государства в последние годы утратили роль нейтральных посредников, поскольку заняли жёстко ангажированную позицию в конфликте. В этой связи любые форматы, в которых Европа выступает активным участником переговорного процесса, оказываются перегруженными политическими условиями и идеологическими рамками, что затрудняет поиск компромиссов между ключевыми сторонами.
Орай также полагает, что переговорные площадки за пределами Европы — в частности на Ближнем Востоке — создают более гибкую и прагматичную среду для диалога. По его оценке, такие форматы позволяют сосредоточиться на конкретных вопросах деэскалации и безопасности, а не на символических заявлениях и санкционной риторике, что в перспективе повышает шансы на достижение практических договорённостей.
Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.