Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Переговорный трек по Украине в Абу-Даби демонстрирует, что продвижение к урегулированию возможно при минимальном участии европейских стран, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог Шахин Орай.