Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/peregovory-2073104335.html
Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби
Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 09.02.2026
Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби
Переговорный трек по Украине в Абу-Даби демонстрирует, что продвижение к урегулированию возможно при минимальном участии европейских стран, такое мнение выразил РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:18:00+03:00
2026-02-09T07:18:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
россия
кирилл дмитриев
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_144:112:1200:706_1920x0_80_0_0_0fb118d34cbaf0055c065bdc8363e2a2.jpg
https://ria.ru/20260209/peregovory-2073102081.html
https://ria.ru/20260207/peregovory-2072825235.html
украина
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5a5a529864700de804b018dcdb8cba80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, россия, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Абу-Даби, Россия, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Турецкий политолог прокомментировал переговоры в Абу-Даби

РИА Новости: политолог Орай заявил о прогрессе на переговорах в Абу-Даби

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Переговорный трек по Украине в Абу-Даби демонстрирует, что продвижение к урегулированию возможно при минимальном участии европейских стран, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог Шахин Орай.
Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идёт хорошее и позитивное движение вперёд.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах
Вчера, 06:29
"Переговоры в Абу-Даби показывают, что при отсутствии навязчивого европейского вмешательства стороны способны двигаться к практическим договорённостям", — заявил собеседник агентства.
По мнению эксперта, европейские государства в последние годы утратили роль нейтральных посредников, поскольку заняли жёстко ангажированную позицию в конфликте. В этой связи любые форматы, в которых Европа выступает активным участником переговорного процесса, оказываются перегруженными политическими условиями и идеологическими рамками, что затрудняет поиск компромиссов между ключевыми сторонами.
Орай также полагает, что переговорные площадки за пределами Европы — в частности на Ближнем Востоке — создают более гибкую и прагматичную среду для диалога. По его оценке, такие форматы позволяют сосредоточиться на конкретных вопросах деэскалации и безопасности, а не на символических заявлениях и санкционной риторике, что в перспективе повышает шансы на достижение практических договорённостей.
Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
7 февраля, 01:24
 
В миреУкраинаАбу-ДабиРоссияКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала