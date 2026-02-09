"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах

«

"Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны", — признался эксперт.