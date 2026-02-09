Рейтинг@Mail.ru
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 09.02.2026 (обновлено: 13:27 09.02.2026)
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах
Россия выходит на переговоры по окончанию конфликта на Украине в более сильной позиции, чем кто-либо, а ее армия, набравшая максимальную силу за 80 лет, станет...
"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах

Дипломат Прауд: Россия выходит на переговоры по Украине с сильнейшей позицией

Флаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия выходит на переговоры по окончанию конфликта на Украине в более сильной позиции, чем кто-либо, а ее армия, набравшая максимальную силу за 80 лет, станет важным козырем в дипломатическом процессе, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
«
"Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны", — признался эксперт.
Владимир Зеленский
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
Вчера, 05:29
При этом, по словам дипломата, среди всех участников процесса мирного урегулирования русские отличаются взвешенной и наиболее приближенной к реальности переговорной позицией.
«
"Россияне явно не Кая Каллас, которая показала себя противником любого мирного соглашения, которое могло бы положить конец войне, выдвигая нереалистичные и, откровенно говоря, бредовые условия, которые она не в состоянии навязать России", — добавил Прауд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги США в Вашингтоне
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Вчера, 01:53
 
