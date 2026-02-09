МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия выходит на переговоры по окончанию конфликта на Украине в более сильной позиции, чем кто-либо, а ее армия, набравшая максимальную силу за 80 лет, станет важным козырем в дипломатическом процессе, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
"Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны", — признался эксперт.
При этом, по словам дипломата, среди всех участников процесса мирного урегулирования русские отличаются взвешенной и наиболее приближенной к реальности переговорной позицией.
"Россияне явно не Кая Каллас, которая показала себя противником любого мирного соглашения, которое могло бы положить конец войне, выдвигая нереалистичные и, откровенно говоря, бредовые условия, которые она не в состоянии навязать России", — добавил Прауд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.