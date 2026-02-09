https://ria.ru/20260209/pentagon-2073266737.html
США перехватили танкер в Индийском океане
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 09.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
ВС США перехватили и досмотрели танкер в Индийском океане, якобы нарушивший санкции, сообщил Пентагон. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:48:00+03:00
2026-02-09T17:48:00+03:00
2026-02-09T19:21:00+03:00
в мире
сша
индийский океан
карибский бассейн
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
индийский океан
карибский бассейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, сша, индийский океан, карибский бассейн, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Индийский океан, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США перехватили танкер в Индийском океане
Пентагон: США перехватили танкер в Индийском океане из-за санкционного карантина