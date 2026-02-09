Рейтинг@Mail.ru
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.02.2026 (обновлено: 19:21 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/pentagon-2073266737.html
США перехватили танкер в Индийском океане
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 09.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
ВС США перехватили и досмотрели танкер в Индийском океане, якобы нарушивший санкции, сообщил Пентагон. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:48:00+03:00
2026-02-09T19:21:00+03:00
в мире
сша
индийский океан
карибский бассейн
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073268439_64:0:1369:734_1920x0_80_0_0_6a8929cdd9a75a9cbfdbcaef226714ba.jpg
https://ria.ru/20260209/ohrana-2073106143.html
сша
индийский океан
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073268439_338:0:1317:734_1920x0_80_0_0_45639f9b6bbf1d41c3aa43d69e5d87ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индийский океан, карибский бассейн, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Индийский океан, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США перехватили танкер в Индийском океане

Пентагон: США перехватили танкер в Индийском океане из-за санкционного карантина

© U.S. Department of WarПерехват судна Aquila II в Индийском океане
Перехват судна Aquila II в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© U.S. Department of War
Перехват судна Aquila II в Индийском океане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. ВС США перехватили и досмотрели танкер в Индийском океане, якобы нарушивший санкции, сообщил Пентагон.
«

"Ночью Вооруженные силы беспрепятственно осуществили досмотр, блокирование и задержание судна Aquila II в зоне ответственности INDOPACOM. Оно действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне", — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что американские военные преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.
По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера
Вчера, 07:53
 
В миреСШАИндийский океанКарибский бассейнДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала