Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелено на мир - РИА Новости, 09.02.2026
19:40 09.02.2026
Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелено на мир
в мире
армения
сша
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев
В мире, Армения, США, Азербайджан, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 фев -РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелены на обеспечение стабильности и мира.
"Армянско-американское сотрудничество нацелено на обеспечение мира и стабильности", - заявил Пашинян в ходе совместного брифинга с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе
Вчера, 18:49
По его словам, мир между Азербайджаном и Арменией, который был провозглашен 8 августа в Вашингтоне реализуется на практике
"И сотрудничество Соединенных Штатов и Армении - это сотрудничество, приносящее мир, таким оно будет всегда", — отметил премьер-министр.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вчера, 18:26
 
