Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелено на мир

ЕРЕВАН, 9 фев -РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелены на обеспечение стабильности и мира.
По его словам, мир между Азербайджаном и Арменией, который был провозглашен 8 августа в Вашингтоне реализуется на практике
"И сотрудничество Соединенных Штатов и Армении - это сотрудничество, приносящее мир, таким оно будет всегда", — отметил премьер-министр.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.