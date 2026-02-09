https://ria.ru/20260209/pashinyan-2073278620.html
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе - РИА Новости, 09.02.2026
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в первом заседании "Совета мира" по Газе. РИА Новости, 09.02.2026
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе
Пашинян принял предложение Трампа участвовать в первом заседании Совета мира