Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе - РИА Новости, 09.02.2026
18:49 09.02.2026 (обновлено: 19:05 09.02.2026)
Пашинян согласился участвовать в заседании Совета мира по Газе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в первом заседании "Совета мира" по Газе. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
армения
давос
никол пашинян
дональд трамп
в мире, сша, армения, давос, никол пашинян, дональд трамп
В мире, США, Армения, Давос, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в первом заседании "Совета мира" по Газе.
"Я подтверждаю обязательство Армении оказать содействие мирной и миротворческой миссии правительства США, в том числе в рамках деятельности "Совета мира", устав которого имел честь подписать 22 января в Давосе. Хочу также отметить, что получил и принял приглашение президента Трампа принять участие в первом заседании "Совета мира", - заявил Пашинян в ходе совместного брифинга в Ереване с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Он также выразил надежду, что Трампу в 2026 году будет вручена Нобелевская премия мира.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Заголовок открываемого материала