Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина - РИА Новости, 09.02.2026
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина
Многоквартирный дом для участников программы реновации построят на улице Летчика Бабушкина в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T10:17:00+03:00
москва
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом для участников программы реновации построят на улице Летчика Бабушкина в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилое здание возведут на улице Летчика Бабушкина, 41А в районе со сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой – поблизости в том числе расположены станция метро "Бабушкинская" и парк "Торфянка".
"На территории площадью более 1 гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят, на ней появятся детские и спортивные площадки", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый жилой комплекс для участников программы реновации передали под заселение на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе. В доме запроектировано 517 квартир общей площадью 29,8 тысячи квадратных метров, туда переедут более 1 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.