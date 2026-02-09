Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом для участников программы реновации построят на улице Летчика Бабушкина в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилое здание возведут на улице Летчика Бабушкина, 41А в районе со сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой – поблизости в том числе расположены станция метро "Бабушкинская" и парк "Торфянка".

"На территории площадью более 1 гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят, на ней появятся детские и спортивные площадки", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый жилой комплекс для участников программы реновации передали под заселение на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе. В доме запроектировано 517 квартир общей площадью 29,8 тысячи квадратных метров, туда переедут более 1 тысячи москвичей.