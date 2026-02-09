Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ovchinskiy-2073041823.html
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина - РИА Новости, 09.02.2026
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина
Многоквартирный дом для участников программы реновации построят на улице Летчика Бабушкина в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T10:17:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: ЖК по программе реновации построят на улице Летчика Бабушкина

Овчинский: участок для дома по реновации выделили на улице Летчика Бабушкина

© Пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом для участников программы реновации построят на улице Летчика Бабушкина в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилое здание возведут на улице Летчика Бабушкина, 41А в районе со сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой – поблизости в том числе расположены станция метро "Бабушкинская" и парк "Торфянка".
"На территории площадью более 1 гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят, на ней появятся детские и спортивные площадки", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый жилой комплекс для участников программы реновации передали под заселение на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе. В доме запроектировано 517 квартир общей площадью 29,8 тысячи квадратных метров, туда переедут более 1 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала