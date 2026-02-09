Рейтинг@Mail.ru
Глава Банка Франции подал в отставку, пишет Tribune - РИА Новости, 09.02.2026
17:29 09.02.2026
Глава Банка Франции подал в отставку, пишет Tribune
в мире, банк франции
Глава Банка Франции подал в отставку, пишет Tribune

© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Morry Gash
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно уйдет в отставку в июне после более чем 10 лет на посту, сообщила в понедельник газета Tribune.
Вильруа де Гало впервые возглавил французский центробанк в 2015 году. По истечении срока его полномочий в 2021 году он был вновь назначен на эту должность.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Во Франции призвали продолжить расследование вокруг квартиры Эпштейна
Вчера, 13:19
"Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало только что подал в отставку", - говорится в статье.
Он окончательно покинет свой пост 1 июня 2026 года, несмотря на то что его мандат должен был завершиться только осенью 2027 года, пишет издание. После отставки Вильруа де Гало возглавит фонд Apprentis d'Auteuil, занимающийся оказанием поддержки подросткам и молодым людям, оказавшимся в трудном положении.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол во Франции назвал отношение Парижа к Москве политическими качелями
Вчера, 16:32
 
