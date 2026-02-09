Стало известно, сколько россиян планируют провести отпуск в одиночестве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует провести отпуск в одиночестве, более половины - с семьей, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство собираются отправиться на отдых с семьей (57%). Еще 21% респондентов планируют путешествие в одиночестве", - говорится в исследовании.

Всего, согласно опросу, 68% респондентов намерены отправиться в отпуск, еще 17% пока не определились с планами.

Уточняется, что путешествовать в одиночестве планирует равное количество женщин и мужчин (по 21%). При этом женская половина демонстрирует большую готовность отправиться в отпуск с друзьями по сравнению с мужчинами - 9% против 5%.

Компанию друзей выбрали 8%, при этом 3% человек рассчитывают на поездку с единомышленниками. Отдохнуть с коллегами хотят 2% опрошенных. Из всех участников опроса 20% на данный момент еще не определились с выбором попутчиков.