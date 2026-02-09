https://ria.ru/20260209/otdykh-2073160754.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
сочи
адлер
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
"Слетать.ру" назвал раннее бронирование лучшим способом сэкономить на отдыхе
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самым действенным способом для россиян сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость на 10-20%, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
"Наиболее действенный вариант сэкономить на летних путешествиях - это раннее бронирование, которое позволяет зафиксировать стоимость тура до начала сезонного роста цен", - отметили в сервисе "Слетать.ру".
В пресс-службе туроператора "Алеан" также посоветовали путешественникам обращать внимание на акции раннего бронирования. "Чем ближе даты заезда, тем дороже может обойтись размещение: со старта продаж до пика сезона стоимость проживания может вырасти на 10-20%, поэтому все поездки важно планировать заранее", - добавили в "Алеане".
Там также напомнили, что период раннего бронирования сейчас в самом разгаре. "Скидки от 10% до 20% отельеры начали предлагать на старте продаж на лето, еще в конце осени-начале декабря", - указал туроператор.
Кроме раннего бронирования значительную экономию обеспечивает выбор дат поездки.
"Как правило, самые дорогие заезды приходятся на пик сезона - в июле-августе. В начале летних каникул, с 1 по 20 июня, или уже в бархатный сезон, в сентябре, размещение обойдется дешевле (разница в цене в пределах 10-15% в зависимости от объекта)", - добавили в "Алеане".
Туроператор также рассказал, что во время планирования поездки в разгар сезона следует выбирать жилье не в центре курорта.
"Например, в Сочи
можно остановиться не в Сириусе или Адлере
, а в Лазаревском районе (размещение в Лазаревском обойдется дешевле: разница с центральными районами курорта может составлять до 20% по объектам сопоставимого уровня)", - посоветовали эксперты.
Сэкономить также можно, выбрав проживание в апартаментах, заключили РИА Новости представители отрасли.