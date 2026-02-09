Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе - РИА Новости, 09.02.2026
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:03 09.02.2026
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе - РИА Новости, 09.02.2026
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
Самым действенным способом для россиян сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость на 10-20%, рассказали РИА... РИА Новости, 09.02.2026
туризм
сочи
адлер
российский союз туриндустрии (рст)
https://ria.ru/20251219/rossijane-2063106850.html
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
сочи
адлер
Новости
сочи, адлер, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Сочи, Адлер, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе

"Слетать.ру" назвал раннее бронирование лучшим способом сэкономить на отдыхе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самым действенным способом для россиян сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость на 10-20%, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
"Наиболее действенный вариант сэкономить на летних путешествиях - это раннее бронирование, которое позволяет зафиксировать стоимость тура до начала сезонного роста цен", - отметили в сервисе "Слетать.ру".
В пресс-службе туроператора "Алеан" также посоветовали путешественникам обращать внимание на акции раннего бронирования. "Чем ближе даты заезда, тем дороже может обойтись размещение: со старта продаж до пика сезона стоимость проживания может вырасти на 10-20%, поэтому все поездки важно планировать заранее", - добавили в "Алеане".
Там также напомнили, что период раннего бронирования сейчас в самом разгаре. "Скидки от 10% до 20% отельеры начали предлагать на старте продаж на лето, еще в конце осени-начале декабря", - указал туроператор.
Кроме раннего бронирования значительную экономию обеспечивает выбор дат поездки.
"Как правило, самые дорогие заезды приходятся на пик сезона - в июле-августе. В начале летних каникул, с 1 по 20 июня, или уже в бархатный сезон, в сентябре, размещение обойдется дешевле (разница в цене в пределах 10-15% в зависимости от объекта)", - добавили в "Алеане".
Туроператор также рассказал, что во время планирования поездки в разгар сезона следует выбирать жилье не в центре курорта.
"Например, в Сочи можно остановиться не в Сириусе или Адлере, а в Лазаревском районе (размещение в Лазаревском обойдется дешевле: разница с центральными районами курорта может составлять до 20% по объектам сопоставимого уровня)", - посоветовали эксперты.
Сэкономить также можно, выбрав проживание в апартаментах, заключили РИА Новости представители отрасли.
ТуризмСочиАдлерРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
