МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".

« "В Одессе были слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале.

За 15 минут до этого сообщалось о еще одном таком инциденте в городе.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.