В Одессе прогремели две серии взрывов
В Одессе прогремели две серии взрывов - РИА Новости, 09.02.2026
В Одессе прогремели две серии взрывов
Ночью в Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
2026-02-09T01:56:00+03:00
2026-02-09T01:56:00+03:00
2026-02-09T08:55:00+03:00
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
«
"В Одессе
были слышны взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
За 15 минут до этого сообщалось о еще одном таком инциденте в городе.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.