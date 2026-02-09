Рейтинг@Mail.ru
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 09.02.2026
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
Российская армия сохраняет инициативу по всему фронту. Наступление ведется одновременно на нескольких участках — это вынуждает противника растягивать оборону и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:00:00+03:00
2026-02-09T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
дружковка
запорожье
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
Андрей Коц
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО
Андрей Коц
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия сохраняет инициативу по всему фронту. Наступление ведется одновременно на нескольких участках — это вынуждает противника растягивать оборону и бросать в бой тающие резервы. Атаковать ВСУ не решаются, но продолжают активно работать дронами. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.

Запорожский фронт

Неделя для российских войск выдалась в целом плодотворной. По данным Минобороны, на разных направлениях освободили восемь населенных пунктов. Наибольших успехов добились подразделения группировки "Восток" на Запорожском направлении. Штурмовики за несколько дней взяли села Староукраинка и Петровка в шести километрах к западу от ранее освобожденного города Гуляйполе. Благодаря этому значительно расширился плацдарм на западном берегу реки Гайчур.
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Ближайшая цель здесь, видимо, — крупное село Верхняя Терса, один из главных опорных пунктов ВСУ в Гуляйпольском районе. Находится на перекрестке и крайне важно для логистики противника, обороняющегося в районе Орехова. Этот город необходимо брать, чтобы ликвидировать крупнейший укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Именно оттуда летом 2023-го началось украинское контрнаступление. Из Орехова откроется прямой путь на Запорожье.
Севернее группировка "Восток" около ранее освобожденного Терноватого заняла село Придорожное. Дальнейшее движение в сторону Риздвянки и Любицкого позволит перерезать трассу, соединяющую Орехов с Новониколаевкой. Это еще больше осложнит положение ВСУ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Западнее группировка "Днепр" заняла село Речное на берегу реки Конка — всего в 13 километрах к югу от Коммунарского района Запорожья. Таким образом, большая часть облцентра уже находится под огневым контролем российской армии. Кроме того, "Днепр" создал плацдарм в квадрате Каменское — Малые Щербаки — Павловка — Степногорск. Отсюда тоже можно наступать на Орехов.

Обойти с запада

Группировка "Центр", действующая севернее, западнее и восточнее красноармейско-мирноградской агломерации, за неделю взяла под контроль два населенных пункта. Село Торецкое находится на трассе, соединяющей Родинское и Дружковку — в километре к западу от ранее освобожденной Софиевки. До Дружковки отсюда — порядка 15 километров по прямой. "Центр" подтягивает фланги, чтобы атаковать этот город с юго-запада. Дружковка — часть большого укрепрайона ВСУ в Донбассе по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
На рубеже Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим сооружал и укреплял оборонительные позиции с 2014-го. Потратили на это миллиарды гривен. Однако у этой крепости есть ахиллесова пята. Тут все рассчитано на отражение атак с юга и востока — но никак не с запада. По сути, подразделения "Центра" заходят противнику в незащищенный тыл. Предстоит взять Павловку, Новопавловку, Приют, Торское, Петровку, Райское. После этого дорога на Дружковку будет открыта.
Кроме того, освободили село Сухецкое в восьми километрах к северу от Красноармейска и в двух километрах от ранее освобожденного города-десятитысячника Родинское. Параллельно российские войска наступают от Красноармейска на запад в сторону Гришино. Это село было главным перевалочным пунктом противника для переброски подкреплений из Павлограда в тогда еще украинские Покровск и Мирноград. На условном центральнодонецком направлении ВСУ постепенно выдавливают к границам Днепропетровской области.
Группировка "Юг" наступает на Константиновку. Освободили село Степановка в пяти километрах к юго-западу от этого города, оказавшегося уже в полуокружении. Единственный путь для отступления ВСУ — на север в Дружковку.

Удержать Купянск

"Север" взял под контроль Зеленое в Харьковской области и Поповку — в Сумской. Зеленое — на реке Муром, у границы с Шебекинским районом Белгородской области, в двух километрах к юго-западу от российского села Середа и пяти — к востоку от нашего плацдарма под Липцами в районе поселков Лукьянцы и Глубокое, занятых еще летом 2024-го. Это направление долго было относительно статичным. Возобновление здесь активных боевых действий может означать начало формирования новых участков буферной зоны в приграничье. В перспективе этот плацдарм логично расширить за счет сел Лукьянцы, Нескучное, Терновая и Веселое, что создаст предпосылки для давления на Харьков с северо-востока.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Поповка — это у границы с Краснояружским районом Белгородской области в двух километрах к северу от села Высокое, об освобождении которого Минобороны России сообщило 20 декабря. На этом участке фронта образовался плацдарм шириной около девяти километров по линии Поповка — Высокое — Грабовское. Его можно углубить за счет сел Рясное, Таратутино и Новодмитровка. Цель "Севера" тут, вероятно, — трасса Р45, соединяющая Сумы и Харьков.
Группировка "Запад" сосредоточена на Купянске, постоянно атакуемом ВСУ. Киев перебрасывает сюда подкрепления из Чугуева и Великого Бурлука. Судя по всему, политическое руководство поставило военным задачу любой ценой отбить город. Однако у них ничего не получается.
И еще интересные данные от Минобороны. За неделю войска ПВО сбили 63 высокоточных управляемых реактивных снаряда от РСЗО HIMARS с дальностью полета до 90 километров. Это рекорд по данному типу боеприпасов. Такое количество снарядов M30 и M31 стоит порядка 11 миллионов долларов. Но противник, судя по всему, не испытывает в них нехватки. И применяет "химари" в основном для обстрела Белгорода.
 
