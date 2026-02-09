"ВТБ Мои Инвестиции" заявили о росте доли облигаций в портфелях клиентов

https://ria.ru/20260209/obligatsii-2073155920.html
Брокер ВТБ зафиксировал рост доли облигаций в портфелях клиентов в январе 2026 года, к началу февраля она выросла до 47%, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Брокер ВТБ зафиксировал рост доли облигаций в портфелях клиентов в январе 2026 года, к началу февраля она выросла до 47%, сообщает пресс-служба банка.
Доля акций клиентов сервиса снизилась до 29%. Внутри облигационного сегмента тоже произошла рокировка: доля корпоративных бумаг снизилась с 66% до 63%, ОФЗ – с 21% до 19%, а интерес к замещающим гособлигациям вырос – их доля увеличилась с 13% до 18%. Также отмечается, что укрепилась позиция рубля – доля денег на брокерских счетах выросла с 1% до 2%.
"Приток новых денег в инвестиционные продукты усиливается на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Люди ищут большую доходность при минимальном риске и выбирают максимально близкие к депозитам инструменты — фонды денежного рынка и облигации. На этом фоне акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов", – говорит инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, его слова приводит пресс-служба.