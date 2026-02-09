Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
16:35 09.02.2026 (обновлено: 16:55 09.02.2026)
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на... РИА Новости, 09.02.2026
экономика, россия, дальний восток, александр новак
Экономика, Россия, Дальний Восток, Александр Новак
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока

Новак провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на Дальнем Востоке в связке с развитием возобновляемой энергетики, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока, где были рассмотрены меры для покрытия растущего спроса на электроэнергию. В частности, обсуждались предложения по модернизации действующих электростанций: Якутской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и ТЭЦ "Восточная", строительство новых генерирующих объектов в Якутии и возведение высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская".
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока
Вчера, 16:15
"Дополнительно поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии в связке со строительством возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

В министерстве также отмечали, что текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития.
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Вчера, 16:02
 
