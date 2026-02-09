https://ria.ru/20260209/novak-2073244150.html
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:35:00+03:00
2026-02-09T16:35:00+03:00
2026-02-09T16:55:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20260209/mishustin-2073238310.html
https://ria.ru/20260209/demografiya-2073232929.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, александр новак
Экономика, Россия, Дальний Восток, Александр Новак
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока
Новак провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на Дальнем Востоке в связке с развитием возобновляемой энергетики, сообщило правительство РФ.
Новак
провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока
, где были рассмотрены меры для покрытия растущего спроса на электроэнергию. В частности, обсуждались предложения по модернизации действующих электростанций: Якутской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и ТЭЦ "Восточная", строительство новых генерирующих объектов в Якутии и возведение высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская".
"Дополнительно поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии в связке со строительством возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
В министерстве также отмечали, что текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития.