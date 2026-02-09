Новак поручил проработать развитие энергосистемы Дальнего Востока

"Дополнительно поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии в связке со строительством возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.



В министерстве также отмечали, что текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития.