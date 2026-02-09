Рейтинг@Mail.ru
16:21 09.02.2026
китай, авто
Китай, Авто
Компания Nio отзывает более 246 тысяч электромобилей из-за проблем с ПО

Китайская компания Nio отзывает 246 229 электромобилей из-за проблем с ПО

CC BY-SA 4.0 / User3204 / Электрический кроссовер Nio ES8
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
CC BY-SA 4.0 / User3204 /
Электрический кроссовер Nio ES8. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайская компания Nio отзывает 246 229 электрических автомобилей из-за проблем с программным обеспечением, сообщает главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка.
Согласно данным управления, компания уведомит пользователей машин, которые входят в список, для организации проведения процедур отзыва.
«
"С сегодняшнего дня отзываются электрические автомобили ES8, ES6 и EC6, произведенные в период с 16 марта 2018 года по 16 января 2023 года, всего 246 тысяч 229 автомобилей", - говорится в сообщении.
В некоторых автомобилях, которые попали под процесс отзыва, отмечаются проблемы с программным обеспечением. В определенных условиях может возникать кратковременное затемнение приборной панели, в течение которого водителю не предоставляется необходимая информация об автомобиле и функциях, что предоставляет серьезный риск для безопасности.
Nio бесплатно обновит ПО автомобилей с использованием технологии удаленного обновления.
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"АвтоВАЗ" проверит данные о дефектах в Lada Largus
Вчера, 15:05
 
