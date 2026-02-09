Рейтинг@Mail.ru
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
03:41 09.02.2026
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов

ТОКИО, 9 фев - РИА Новости. Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в понедельник взлетел более чем на 5,6 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, кратковременно побив отметку в 57 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через 21 минуту после начала торгов поднялся на 5,65 процентных пункта, до отметки в 57 316,39 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
