Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов - РИА Новости, 09.02.2026
03:30 09.02.2026 (обновлено: 03:31 09.02.2026)
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов
в мире, япония, nikkei
В мире, Япония, Nikkei
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов

РИА Новости: Nikkei превысил 56 тысяч пунктов после победы правящей в Японии ЛДП

© РИА Новости / Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев - РИА Новости. Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, превысив отметку в 56 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые семь минут после начала торгов поднялся на 3,36 процентных пункта, до отметки в 56 078,31 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Партия премьера Японии получила две трети мест в нижней палате парламента
Вчера, 00:03
 
