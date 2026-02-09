https://ria.ru/20260209/nikkei-2073096254.html
Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T03:30:00+03:00
2026-02-09T03:30:00+03:00
2026-02-09T03:31:00+03:00
в мире
япония
nikkei
япония
в мире, япония, nikkei
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов
РИА Новости: Nikkei превысил 56 тысяч пунктов после победы правящей в Японии ЛДП
ТОКИО, 9 фев - РИА Новости. Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, превысив отметку в 56 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei
, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии
, в первые семь минут после начала торгов поднялся на 3,36 процентных пункта, до отметки в 56 078,31 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.