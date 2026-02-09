Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину

ГААГА, 9 фев - РИА Новости. Принимать решение о целесообразности отправки нидерландских войск на Украину после подписания мирного соглашения будет уже новое правительство Нидерландов, заявил командующий вооруженными силами страны, генерал Онно Эйхельсхейм.