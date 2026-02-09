Рейтинг@Mail.ru
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину
20:27 09.02.2026
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину

Здание генерального консульства Нидерландов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Здание генерального консульства Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 9 фев - РИА Новости. Принимать решение о целесообразности отправки нидерландских войск на Украину после подписания мирного соглашения будет уже новое правительство Нидерландов, заявил командующий вооруженными силами страны, генерал Онно Эйхельсхейм.
На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
Вчера, 19:32
"Франция и Великобритания уже взяли на себя обязательства по предоставлению таких сил. Новому кабинету министров Нидерландов предстоит решить, насколько это политически целесообразно", - сказал Эйхельсхейм в интервью официальной газете минобороны Нидерландов Defensiekrant в ответ на вопрос о том, отправят ли страна военных на Украину после подписания мирного соглашения.
По его словам, с точки зрения военных возможностей вооруженные силы Нидерландов способны это сделать.
На прошлой неделе три формирующие новое правительство в Нидерландах партии - "Демократы 66" (D66), Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) - достигли соглашения о распределении министерских портфелей. Новым премьер-министром Нидерландов станет лидер партии "Демократы 66" Роб Йеттен. Как ожидается, новое правительство принесет присягу королю Нидерландов 23 февраля.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан
Вчера, 18:45
 
