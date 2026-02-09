Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уникальный метод приготовления известной сладости — жевательной ириски — разработали ученые Сибирского федерального университета ( Уникальный метод приготовления известной сладости — жевательной ириски — разработали ученые Сибирского федерального университета ( СФУ ). В основе этих конфет — добавка из многолетнего травянистого папоротника рода орляк, сообщили в пресс-службе вуза.

Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) — один из самых распространенных в России видов папоротника, хотя продукты из него не слишком распространены. При этом он очень популярен в традиционной кухне Восточной Азии. В сыром виде этот дикорос содержит токсичные вещества. Однако после термической обработки он становится ценным пищевым и лекарственным продуктом: считается, что орляк обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогает снизить уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет.

Как отметила соавтор исследования, старший преподаватель кафедры технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг СФУ Дарья Черемных, до 2020 года значительная часть продукции из орляка шла на экспорт, объемы которого в последние годы существенно сократились. "Именно поэтому мы задумались над новыми вариантами переработки папоротника и созданием полезных продуктов", — добавила она.

Для получения добавки ученые СФУ прибегли к сублимационной сушке (щадящий метод удаления влаги из растительного сырья при пониженных температурах в вакууме. – Прим. ред). В вузе подчеркнули, что сублимационная сушка соленого папоротника позволила полностью сохранить ценные аминокислоты и жирные кислоты, характерные для свежего орляка, а также до 90 процентов биологически активных веществ.

"Задача нашего коллектива — разработать технологии и рецептуру конкурентоспособных продуктов из папоротника, растущего в Красноярском крае, сохраняя региональную идентичность. Мы исследовали весь технологический цикл — от заготовки сырья до оценки безопасности и пищевой ценности готовой продукции", — подчеркнула завкафедрой технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Губаненко.

Используя сублимационную сушку, исследователи получили новые виды продукции — сублимированные снеки и порошок из папоротника. Они могут быть использованы в качестве полезной функциональной добавки для различных пищевых продуктов.

"Чтобы создать рецепт "сибирской" ириски (сахаристое кондитерское изделие) с контрастным "сладко-соленым" вкусом, 10-30 процентов сахара заменили порошком папоротника. В эксперименте выяснилось, что оптимальна дозировка 20 процентов", — отметил ассистент кафедры Владимир Боев.

По подсчетам Дарьи Черемных, это позволило на 11 процентов снизить содержание простых углеводов и обеспечить удовлетворение суточной потребности человека в пектине (30 %), фосфоре (17 %), кальции (16 %), железе (16 %) и витамине PP (16 %).

Согласно требованиям технических регламентов (ТР ТС 022/2011), продукт может маркироваться как "источник витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон".

"Пектин — природный энтеросорбент, который помогает наладить пищеварение и контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Фосфор важен для здоровья костей и зубов, а витамин PP обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря добавлению в традиционное лакомство порошка из папоротника можно существенно повысить его пользу", — сообщила она.