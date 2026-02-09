Рейтинг@Mail.ru
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника - РИА Новости, 09.02.2026
Наука 2021январь
Наука
 
09:00 09.02.2026 (обновлено: 14:01 09.02.2026)
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника - РИА Новости, 09.02.2026
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника
Уникальный метод приготовления известной сладости — жевательной ириски — разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). В основе этих конфет —... РИА Новости, 09.02.2026
наука
наука
университетская наука
красноярский край
россия
сибирский федеральный университет
красноярск
здоровье
наука, университетская наука, красноярский край, россия, сибирский федеральный университет, красноярск, здоровье, здоровье - общество, российские инновации, качество жизни, сахар, кровь, холестерин, пища
Сибирские ученые придумали рецепт ириски из папоротника

РИА Новости: в Красноярском крае будут делать целебные конфеты из папоротника

© Фото предоставлено пресс-службой СФУОбразцы жевательной ириски из папоротника
Образцы жевательной ириски из папоротника - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уникальный метод приготовления известной сладости — жевательной ириски — разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). В основе этих конфет — добавка из многолетнего травянистого папоротника рода орляк, сообщили в пресс-службе вуза.
Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) — один из самых распространенных в России видов папоротника, хотя продукты из него не слишком распространены. При этом он очень популярен в традиционной кухне Восточной Азии. В сыром виде этот дикорос содержит токсичные вещества. Однако после термической обработки он становится ценным пищевым и лекарственным продуктом: считается, что орляк обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогает снизить уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет.
Согласно требованиям технических регламентов (ТР ТС 022/2011), продукт может маркироваться как "источник витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон".
"Пектин — природный энтеросорбент, который помогает наладить пищеварение и контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Фосфор важен для здоровья костей и зубов, а витамин PP обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря добавлению в традиционное лакомство порошка из папоротника можно существенно повысить его пользу", — сообщила она.
Как полагают ученые, разработанные ими технологии сублимационной сушки и комплексного использования сырья помогут расширить ассортимент здоровых продуктов и раскрыть научный потенциал Красноярского края.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКрасноярский крайРоссияСибирский федеральный университетКрасноярскЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссийские инновацииКачество жизниСахарКровьхолестеринпища
 
 
