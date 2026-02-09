В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане

ГААГА, 9 фев - РИА Новости. Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм возмутился словами американского президента Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО оставались "немного позади линии фронта" в Афганистане.

В недавнем интервью Fox News Трамп , говоря о союзниках США по НАТО , заявил, что американцы на самом деле никогда не нуждались в них и ни о чем их не просили, а в Афганистане союзные силы оставались "немного позади, подальше от линии фронта".

"Конечно, это возмутительно, что он так говорит... После 11 сентября 2001 года мы вместе отправились на миссию в Афганистан. Мы стояли плечом к плечу с нашим американским союзником. Мы сражались вместе на передовой. Мы попадали в засады. Мы оказывали поддержку с воздуха. Мы управляли транспортными средствами, которые регулярно попадали под обстрел", - заявил генерал в интервью официальной газете минобороны Нидерландов Defensiekrant , комментируя слова Трампа.

По признанию Эйхельсхейма, его огорчает, что президент, представляющий страну, которая вызвала Нидерланды и других союзников тогда по статье 5 в Афганистан, делает подобные заявления.

"Нидерланды были в авангарде борьбы против талибов. Наши ветераны заслуживают признания, а не отрицания", - отметил он.