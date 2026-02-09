Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане
22:12 09.02.2026
В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане
В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане - РИА Новости, 09.02.2026
В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане
Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм возмутился словами американского президента Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:12:00+03:00
2026-02-09T22:12:00+03:00
В Нидерландах возмутились заявлением Трампа о союзниках НАТО в Афганистане

Командующий ВС Нидерландов возмутился словами Трампа о союзниках НАТО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ГААГА, 9 фев - РИА Новости. Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм возмутился словами американского президента Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО оставались "немного позади линии фронта" в Афганистане.
В недавнем интервью Fox News Трамп, говоря о союзниках США по НАТО, заявил, что американцы на самом деле никогда не нуждались в них и ни о чем их не просили, а в Афганистане союзные силы оставались "немного позади, подальше от линии фронта".
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину
Вчера, 20:27
Новое правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину
Вчера, 20:27
"Конечно, это возмутительно, что он так говорит... После 11 сентября 2001 года мы вместе отправились на миссию в Афганистан. Мы стояли плечом к плечу с нашим американским союзником. Мы сражались вместе на передовой. Мы попадали в засады. Мы оказывали поддержку с воздуха. Мы управляли транспортными средствами, которые регулярно попадали под обстрел", - заявил генерал в интервью официальной газете минобороны Нидерландов Defensiekrant, комментируя слова Трампа.
По признанию Эйхельсхейма, его огорчает, что президент, представляющий страну, которая вызвала Нидерланды и других союзников тогда по статье 5 в Афганистан, делает подобные заявления.
"Нидерланды были в авангарде борьбы против талибов. Наши ветераны заслуживают признания, а не отрицания", - отметил он.
Миссия НАТО в Афганистане началась после того, как Соединенные Штаты активировали статью 5 Договора НАТО после терактов 11 сентября 2001 года. Нидерланды направили в Афганистан около 30 000 военнослужащих в период с 2002 по 2021 год для участия в миссии альянса.
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми
Вчера, 18:18
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми
Вчера, 18:18
 
