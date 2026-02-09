Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - США и которым пора повзрослеть.

"Когда говорят о зависимости, это заставляет меня задуматься о семье. И вы знаете, когда ваши дети маленькие, они зависят от вас, но в конечном итоге вы ожидаете, что они найдут работу. На мой взгляд, именно в этом моменте мы и находимся. Мы по-прежнему любим их, вы по-прежнему союзники, но мы хотим, чтобы они росли и становились теми, кем вы можете стать", - сказал он на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя нынешние отношения США и остальных членов НАТО

При этом он добавил, что США не хотят от Европы полной автономии, но настаивают на том, чтобы Европа стала сильнее.

"Вы по-прежнему отличные союзники, наши связи по-прежнему крепки. Мы просто ожидаем, что вы будете делать больше, а не будете независимыми", - продолжил Уитакер.

На минувшей неделе глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью испанской газете Vanguardia заявил, что у Европы не может быть собственной армии, а укрепление европейского компонента НАТО должно осуществляться силами государств-членов.