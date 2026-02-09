Рейтинг@Mail.ru
18:18 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/nato-2073274034.html
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:18:00+03:00
2026-02-09T18:18:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055734506_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_0a16cf4aeba80a81e5a28db0d6ba8db6.jpg
https://ria.ru/20260209/uitaker-2073263969.html
https://ria.ru/20260209/grenlandiya-2073247591.html
сша
европа
вашингтон (штат)
в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми

Уитакер: союзникам США по НАТО пора повзрослеть

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - США и которым пора повзрослеть.
"Когда говорят о зависимости, это заставляет меня задуматься о семье. И вы знаете, когда ваши дети маленькие, они зависят от вас, но в конечном итоге вы ожидаете, что они найдут работу. На мой взгляд, именно в этом моменте мы и находимся. Мы по-прежнему любим их, вы по-прежнему союзники, но мы хотим, чтобы они росли и становились теми, кем вы можете стать", - сказал он на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя нынешние отношения США и остальных членов НАТО.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не стремятся к развалу НАТО, заявил Уитакер
Вчера, 17:40
При этом он добавил, что США не хотят от Европы полной автономии, но настаивают на том, чтобы Европа стала сильнее.
"Вы по-прежнему отличные союзники, наши связи по-прежнему крепки. Мы просто ожидаем, что вы будете делать больше, а не будете независимыми", - продолжил Уитакер.
На минувшей неделе глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью испанской газете Vanguardia заявил, что у Европы не может быть собственной армии, а укрепление европейского компонента НАТО должно осуществляться силами государств-членов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. На саммите НАТО, прошедшем 24-25 июня 2025 года в Гааге, страны - участницы альянса взяли на себя обязательство к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США призвали оценить, обеспечили ли Дания и НАТО безопасность Гренландии
Вчера, 16:48
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТО
 
 
