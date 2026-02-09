Рейтинг@Mail.ru
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 09.02.2026 (обновлено: 11:26 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/nato-2073103151.html
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО
Боевые действия в зоне СВО, включая провальное контрнаступление ВСУ, продемонстрировали, насколько некомпетентны специалисты стран НАТО, заявил американский... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:45:00+03:00
2026-02-09T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
нато
украина
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777703_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_a277adbb913a04d0d606647333f71b49.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072512791.html
https://ria.ru/20260126/nato-2070201248.html
европа
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777703_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5ebda030c3705b2c0a03e5966e4902b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, нато, украина, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, НАТО, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО

Аналитик Мартьянов: конфликт на Украине показал некомпетентность НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Боевые действия в зоне СВО, включая провальное контрнаступление ВСУ, продемонстрировали, насколько некомпетентны специалисты стран НАТО, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
По оценке аналитика, натовские военнослужащие недостаточно подготовлены, чтобы эффективно вести боевые действия в современных условиях.
"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя напоказ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно Военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — подчеркнул Мартьянов.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. При этом российские средства ПВО сбили 42 БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаНАТОУкраинаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала