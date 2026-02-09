"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Боевые действия в зоне СВО, включая провальное контрнаступление ВСУ, продемонстрировали, насколько некомпетентны специалисты стран НАТО, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Война на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — отметил он.
По оценке аналитика, натовские военнослужащие недостаточно подготовлены, чтобы эффективно вести боевые действия в современных условиях.
"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя напоказ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно Военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — подчеркнул Мартьянов.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. При этом российские средства ПВО сбили 42 БПЛА.
