"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО

"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя напоказ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году. <…> Все, что известно Военно-воздушным силам НАТО <…> о воздушных боях, совершенно неприменимо. <…> Все, что они узнали в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно. В реальном бою все совсем по-другому", — подчеркнул Мартьянов.