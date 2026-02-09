Посол России в Бельгии рассказал о контактах России с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты России с НАТО по дипломатическим и военным линиям сохраняются, однако носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.