Посол России в Бельгии рассказал о контактах России с НАТО - РИА Новости, 09.02.2026
01:40 09.02.2026
Посол России в Бельгии рассказал о контактах России с НАТО
Посол России в Бельгии рассказал о контактах России с НАТО

РИА Новости: Гончар рассказал, что контакты России с НАТО сохранились

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты России с НАТО по дипломатическим и военным линиям сохраняются, однако носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Посольство России в Бельгии остается пунктом экстренной связи с российской стороны, и в НАТО об этом знают. Контакты как по дипломатическим, так и по военным линиям сохраняются, но носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах. Готовности со стороны руководства альянса к возобновлению равноправного содержательного диалога мы не видим", - сказал он.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
7 февраля, 21:15
Гончар добавил, что курс НАТО остается глубоко конфронтационным и усугубляется личной русофобией первых лиц международного секретариата.
"По логике, генсекретарь организации должен следовать в русле линии, которой придерживаются ключевые страны-члены, например, США, которые являются основным плательщиком в бюджет блока. Как известно, Вашингтон с приходом Дональда Трампа возобновил диалог с Россией, схожие призывы уже звучат от лидеров даже наиболее жестко настроенных европейских столиц. Несмотря на это, изменений подходов в Брюсселе мы не видим", - подчеркнул дипломат.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 февраля в 15.00 мск.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Посол России в Бельгии оценил позицию генсека НАТО
Вчера, 04:39
 
