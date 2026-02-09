Рейтинг@Mail.ru
Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом Федяевым перенесли
18:41 09.02.2026
Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом Федяевым перенесли
Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом Федяевым перенесли - РИА Новости, 09.02.2026
Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом Федяевым перенесли
Запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 к Международной космической станции с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту перенесен на 12 февраля, он... РИА Новости, 09.02.2026
Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом Федяевым перенесли

НАСА: запуск корабля Crew‑12 с россиянином Федяевым перенесли на 12 февраля

Логотип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 к Международной космической станции с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту перенесен на 12 февраля, он состоится не ранее 13.38 мск, сообщило НАСА в понедельник.
"НАСА и SpaceX теперь нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции не ранее 5.38 утра по восточному времени (13.38 мск - ред.) в четверг, 12 февраля, с Космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в официальном сообщении НАСА.
Ранее НАСА объявило, что самой ранней возможной датой для запуска миссии Crew‑12 на космическом корабле SpaceX Dragon к Международной космической станции является 11 февраля.
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
8 февраля, 23:12
 
