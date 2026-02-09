Народный фронт передал ВС России 125 автомобилей для выполнения задач СВО

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Народный фронт в Ростове-на-Дону в рамках исполнения поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим 125 автомобилей для выполнения задач СВО, сообщила пресс-служба Народного фронта.

"В очередной раз на гостеприимной ростовской земле мы передаём технику нашим бойцам. Здесь находятся 125 автомобилей высокой проходимости, такие как "Нива" и "УАЗ" в различной модификации. Есть также скорые помощи, багги, несколько грузовиков "КАМАЗ" и звезда автомобильного созвездия "УАЗ Буханка" с противоосколочными одеялами. Автомобили с такой защитой особенно эффективны при эвакуации раненых. Отдельно хочу сказать огромные слова благодарности за эту непрекращающуюся поддержку со стороны правительства Российской Федерации", – цитируют в пресс-службе руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

Отмечается, что народные полки также передали бойцам 10 комплектов маскировки для грузовых автомобилей, 58 гаражей-навесов для легкового транспорта и четыре единицы для большегрузов. Помимо этого, военным предоставили 74 комплекта 3Д-печатных изделий, 199 реторт пакетов, 36 муфт для операторов БПЛА от солнца, 75 маскировочных городских сетей "под мусор" и четыре костюма лешего такой же расцветки.

"Ростовская область с самого начала специальной военной операции остаётся крепким тылом. Правительство и жители области передали на передовую уже почти 9 тысяч тонн помощи и техники. За этими цифрами – спасённые жизни, выполненные задачи и поддержка нашим бойцам, которые стойко сражаются на передовой", – цитирует пресс-служба слова губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.