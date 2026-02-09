Рейтинг@Mail.ru
Глава Народного фронта посетил освобожденные города Селидово и Горняк
09.02.2026
Надежные люди
 
14:35 09.02.2026
Глава Народного фронта посетил освобожденные города Селидово и Горняк
Глава Народного фронта посетил освобожденные города Селидово и Горняк - РИА Новости, 09.02.2026
Глава Народного фронта посетил освобожденные города Селидово и Горняк
Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов посетил с гуманитарной миссией освобожденные города Селидово и Горняк Донецкой Народной Республики, сообщили РИА... РИА Новости, 09.02.2026
селидово, горняк
Надежные люди, Селидово, Горняк
Глава Народного фронта посетил освобожденные города Селидово и Горняк

Кузнецов посетил с гуманитарной миссией освобожденные Селидово и Горняк

Стела в городе Селидово в ДНР
Стела в городе Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела в городе Селидово в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов посетил с гуманитарной миссией освобожденные города Селидово и Горняк Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Михаил Кузнецов посетил с гуманитарной миссией освобожденные города Селидово и Горняк. По итогам общения с жителями и волонтерами были сформированы дополнительные запросы - на топливо, медикаменты и средства для обогрева жилья. Все обращения зафиксированы и взяты в работу", - рассказали в пресс-службе.
В организации отметили, что гуманитарная миссия Народного фронта в освобожденных населенных пунктах ведется постоянно. Волонтеры разворачивают пункты временного размещения, доставляют гуманитарные наборы, медикаменты и средства гигиены, а также собирают обратную связь от жителей, чтобы оперативно закрывать наиболее острые потребности.
"Мы работаем в Селидово вместе с нашей командой и коллегами из военной комендатуры. Это уже не первый освобожденный город, где мы выстраиваем такую совместную работу. В целом здесь есть все необходимое, но остаются задачи по доставке топлива, бензина, дополнительных медикаментов - мы обязательно на это отреагируем. Самое важное, чтобы люди чувствовали себя защищенными и понимали, что помощь будет столько, сколько потребуется", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе также отметили, что в Горняке представители Народного фронта передали военнослужащим, выполняющим задачи на красноармейском направлении, генераторы, ноутбуки, прицелы и средства радиоэлектронной борьбы.
С 2022 года Народный фронт помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям новых и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные на передовой товары, предоставляет складские помещения, оказывает информационную поддержку, организует логистические цепочки, помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.
