В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что после этого мужчина попытался вырвать телефон, а затем несколько раз ударил женщину. Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь.