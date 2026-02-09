Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 09.02.2026 (обновлено: 16:39 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/napadenie-2073235250.html
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
Полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:07:00+03:00
2026-02-09T16:39:00+03:00
происшествия
россия
москва
ленинградское шоссе
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251223/moskva-2063999789.html
россия
москва
ленинградское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ленинградское шоссе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро

В Москве задержали мужчину, избившего женщину на станции метро "Китай-город"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон", - говорится в канале главка на платформе MAX.
Отмечается, что после этого мужчина попытался вырвать телефон, а затем несколько раз ударил женщину. Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из домов на Ленинградском шоссе.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство) после инцидента в московском метро, где мужчина сломал нос девушке.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу
23 декабря 2025, 08:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваЛенинградское шоссеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала