В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
Полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:07:00+03:00
2026-02-09T16:07:00+03:00
2026-02-09T16:39:00+03:00
происшествия
россия
москва
ленинградское шоссе
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
ленинградское шоссе
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
