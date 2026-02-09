Рейтинг@Mail.ru
В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/naemnik-2073168803.html
В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ
В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ
Наемник из Японии Юи Мотомура, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:29:00+03:00
2026-02-09T12:29:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
япония
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260204/vsu-2072266976.html
россия
донецкая народная республика
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, япония, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Япония, Генеральная прокуратура РФ
В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ

Наемника из Японии Мотомуру, воевавшего за ВСУ, будут судить заочно в Донецке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наемник из Японии Юи Мотомура, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Государства Япония Юи Мотомуры. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Мотомура прибыл на Украину, где на территории тренировочных баз прошел военную подготовку и до осени 2025 года принимал участие в боях в качестве наемника в составе Грузинского национального легиона* против военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что за это он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.
Мотомура объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
4 февраля, 17:10
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯпонияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала