В Донецке будут заочно судить наемника из Японии, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наемник из Японии Юи Мотомура, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Государства Япония Юи Мотомуры. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Мотомура прибыл на Украину, где на территории тренировочных баз прошел военную подготовку и до осени 2025 года принимал участие в боях в качестве наемника в составе Грузинского национального легиона* против военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что за это он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.
Мотомура объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
* Запрещенная в России террористическая организация.
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
4 февраля, 17:10