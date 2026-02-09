Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором
23:41 09.02.2026
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором
Пришедший в гимназию Советского в Ханты-Мансийском автономном округе с пневматическим пистолетом, ножом и топором подросток учится в седьмом классе, сообщила... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
россия
советский
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
россия
советский
ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, Советский , Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором

МВД: пришедший в гимназию в ХМАО с ножом и топором подросток учится в 7-м классе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пришедший в гимназию Советского в Ханты-Мансийском автономном округе с пневматическим пистолетом, ножом и топором подросток учится в седьмом классе, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.
"Девятого февраля в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от заместителя директора МАОУ "Гимназия" о том, что у ученика седьмого класса, 2011 года рождения, в сумке обнаружены: топор, нож и пневматический пистолет", - рассказали в полиции.
Региональное управление СК РФ ранее информировало, что в понедельник 14-летний ученик пришел в школу в Советском с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Подростка задержали, никто не пострадал, забрал рюкзак у него один из педагогов. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству, проводится проверка по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
