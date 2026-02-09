https://ria.ru/20260209/mvd-2073328355.html
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором - РИА Новости, 09.02.2026
МВД раскрыло подробности о пришедшем в гимназию в ХМАО с ножом и топором
Пришедший в гимназию Советского в Ханты-Мансийском автономном округе с пневматическим пистолетом, ножом и топором подросток учится в седьмом классе, сообщила... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
россия
советский
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
россия
советский
ханты-мансийский автономный округ
