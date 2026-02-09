Выставка Симонова откроется в Музее МХАТ 11 февраля

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выставка "Все что умею" заслуженного художника РФ Николая Симонова откроется в Музее МХАТ 11 февраля, экспозицию приурочили ко дню рождения художника и 25-летию его сотрудничества с художественным театром, сообщила пресс-служба музея.

"Одиннадцатого февраля в 16.00 в Зеленом фойе МХТ имени Антона Чехова откроется выставка "Все что умею", приуроченная ко дню рождения заслуженного художника России , главного художника МХТ имени Антона Чехова Николая Симонова и к 25-летию его сотрудничества с художественным театром", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила пресс-служба музея, на открытии выставки будут присутствовать актер Константин Хабенский , Симонов, а также актеры МХТ имени Чехова и другие почетные гости.

"На выставке будут представлены эскизы сценографии к 25 спектаклям: от "Терроризма", который в 2002 году стал дебютом художника Николая Симонова на мхатовской сцене, до громкой премьеры текущего сезона - "Кабалы святош", - отметила пресс-служба.

Согласно тексту пресс-службы музея, представленные работы стали ключевыми не только для творческой биографии Симонова, но и для новейшей истории Московского художественного театра: так, посетители смогут увидеть "Изображая жертву", "Господа Головлёвы", "Мещане", "Мастер и Маргарита", "Трехгрошовая опера", "Контрабас", "Чайка", "ХХ век. Бал" и другие работы.

"Я не делаю декорации - я делаю сценографию. То, что окружает артиста на сцене, - это еще один "артист", который не всегда молчалив, иногда даже очень агрессивен. Вот это мне интересно", - отметил Симонов.

Пресс-служба добавила, что, кроме эскизов сценографии, на выставке представят фотографии из спектаклей мхатовских фотографов Олега Черноуса и Екатерины Цветковой, а также альбом, посвященный творчеству Симонова, с одноименным названием.