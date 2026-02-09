Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

"В настоящее время движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре", - сообщили в компании.