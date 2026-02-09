Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим
15:22 09.02.2026 (обновлено: 15:31 09.02.2026)
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим - РИА Новости, 09.02.2026
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим
Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:22:00+03:00
2026-02-09T15:31:00+03:00
нахабино
подольск
курский вокзал
московская железная дорога
снегопад в москве
ржд
общество
нахабино
подольск
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
нахабино, подольск, курский вокзал, московская железная дорога, снегопад в москве, ржд, общество
Нахабино, Подольск, Курский вокзал, Московская железная дорога, Снегопад в Москве, РЖД, Общество
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим

МЖД: движение поездов на МЦД-2 стабилизировалось

Пассажиры на перроне на станции "Подольск" в Московской области
Пассажиры на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на перроне на станции "Подольск" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что в 12:38 на станции Люблино-Сортировочное по техническим причинам остановлен пригородный поезд сообщением НахабиноПодольск. Для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров на Курском и Рижском направлениях движение поездов МЦД-2 было организовано по укороченным маршрутам от станции Царицыно до Подольска и от Курского вокзала до Нахабино.
"В настоящее время движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре", - сообщили в компании.
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком принимает все меры для стабилизации межпоездных интервалов.
Нахабино, Подольск, Курский вокзал, Московская железная дорога, Снегопад в Москве, РЖД
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
