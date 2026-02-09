https://ria.ru/20260209/mtsd-2073219490.html
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим - РИА Новости, 09.02.2026
Движение поездов на МЦД-2 вернулось в штатный режим
Движение поездов МЦД-2 осуществляется в штатном режиме на всем диаметре после некоторого сбоя, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:22:00+03:00
2026-02-09T15:22:00+03:00
2026-02-09T15:31:00+03:00
нахабино
подольск
курский вокзал
московская железная дорога
снегопад в москве
ржд
общество
нахабино
подольск
Нахабино, Подольск, Курский вокзал, Московская железная дорога, Снегопад в Москве, РЖД, Общество
МЖД: движение поездов на МЦД-2 стабилизировалось