Более 42 млрд рублей с господдержкой получил МСБ Северного Кавказа - РИА Новости, 09.02.2026
14:32 09.02.2026 (обновлено: 18:53 09.02.2026)
Более 42 млрд рублей с господдержкой получил МСБ Северного Кавказа
Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличил в 2025 году объем привлеченного финансирования до 42,6 миллиарда рублей при помощи РИА Новости, 09.02.2026
александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличил в 2025 году объем привлеченного финансирования до 42,6 миллиарда рублей при помощи инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП; данный показатель на 7% выше показателей предыдущего года, сообщает пресс-служба института развития.
"Северный Кавказ – одно из приоритетных направлений господдержки. Малый и средний бизнес в регионе остается в фокусе внимания, так как обеспечивает высокую долю рабочих мест и участвует в развитии широкого спектра отраслей экономики. Инструменты господдержки позволяют местным предпринимателям наращивать объемы привлекаемого финансирования, в том числе для реализации инвестиционных проектов по развитию производств, запуску новых мощностей, увеличения объема выпуска продукции. В 2025 году на эти цели малые и средние предприятия СКФО получили 16,3 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системы, что на 80% больше, чем годом ранее", – заявил зампред правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте правительства России.
Среди отраслей, в которых МСП Северо-Кавказского федерального округа привлекали средства в рамках НГС в 2025 году, наибольший прирост за год продемонстрировала научно-техническая деятельность (в 4,8 раза), образование (в 2,4 раза), культура и спорт (в 2,1 раза). Также в числе лидеров — инфраструктурное строительство с приростом в 1,8 раза. В сфере бизнес-услуг увеличены объемы привлеченного финансирования на 60%, в области транспортировки и хранения – на 27%, в сфере услуг населению – на 26%.
"Малый и средний бизнес Северного Кавказа активно участвует в крупнейших инфраструктурных проектах, направленных на развитие не только региона, но и всей страны. Для привлечения необходимого финансирования предпринимателям важно иметь финансовое плечо, которым выступают "зонтичные" поручительства. На их долю приходится более 66% от всего объема финансовой поддержки корпорации. "Зонты" позволяют бизнесу получать средства при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения при кредитовании, тем самым расширяя доступ к финансированию", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наибольший объем привлеченного с господдержкой финансирования среди регионов СКФО продемонстрировали Ставропольский край (16,8 миллиарда рублей), Республика Дагестан (6,89 миллиарда рублей), Чеченская Республика (5,33 миллиарда рублей). Кабардино-Балкарская Республика (4,41 миллиарда рублей) и Республика Ингушетия (3,61 миллиарда рублей). При этом Ингушетия – лидер по приросту привлеченного финансирования в СКФО по итогам 2025 года – он составил 83%. В Карачаево-Черкесской Республике этот показатель по сравнению с 2024 годом вырос на 45%, а в Республике Дагестан - на 22%.
Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализацию которого курирует Новак.
 
