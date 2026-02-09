В Москве подростка госпитализировали из школы

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Школьница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в московской школе, начата всесторонняя проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, школьница якобы получила электрический удар от турникета в московской школе и попала в реанимацию.

"По факту инцидента, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние и безопасность технического оборудования на входе в школу, а также действия ответственных должностных лиц", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что департамент находится на связи с медицинскими службами и правоохранительными органами.