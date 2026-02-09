Рейтинг@Mail.ru
В Москве подростка госпитализировали из школы
22:53 09.02.2026
В Москве подростка госпитализировали из школы
Школьница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в московской школе, начата всесторонняя проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве подростка госпитализировали из школы

Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Школьница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в московской школе, начата всесторонняя проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, школьница якобы получила электрический удар от турникета в московской школе и попала в реанимацию.
"По факту инцидента, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние и безопасность технического оборудования на входе в школу, а также действия ответственных должностных лиц", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что департамент находится на связи с медицинскими службами и правоохранительными органами.
"В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Безопасность детей является безусловным приоритетом, и любые риски для жизни и здоровья учащихся недопустимы", - добавили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала