Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели
Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели - РИА Новости, 09.02.2026
Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели
Снег с дождем ожидается в столице после 12 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
