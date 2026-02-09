Рейтинг@Mail.ru
16:33 09.02.2026
Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели
Снег с дождем ожидается в Москве к концу недели
Снег с дождем ожидается в столице после 12 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Никольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Никольская улица в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Снег с дождем ожидается в столице после 12 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вот 12 числа у нас ожидается снег, от небольшого до умеренного. В полном смысле назвать это снегопадом нельзя, потому что выпадет три-пять сантиметров снега, не более того. Уже в последующие дни температура воздуха будет около нуля, и поэтому осадки будут выпадать ночью. Это преимущественно в виде снега и мокрого снега, а днем - преимущественно в виде мокрого снега и дождя", - рассказала Позднякова.
Он отметила, что до конца февраля и в марте еще выпадает снег, но насколько интенсивным он будет, пока что сказать сложно.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
