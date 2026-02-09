Рейтинг@Mail.ru
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити" - РИА Новости, 09.02.2026
14:09 09.02.2026
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити" - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, звонивших ночью в экстренные службы столицы и заявлявших о намерении совершить теракт в одной из башен "Москва-Сити", РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
россия
ирина волк
москва
россия
москва
происшествия, россия, ирина волк, москва
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Москва
В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"

В Москве 3 мужчин задержали за угрозы совершить теракт в башне "Москва-Сити"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, звонивших ночью в экстренные службы столицы и заявлявших о намерении совершить теракт в одной из башен "Москва-Сити", возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня ночью в экстренные службы столицы поступило несколько анонимных звонков. Неизвестные заявили о намерении совершить теракт в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной", - написала она в своем канале на платформе Max.
Волк добавила, что в кратчайшие сроки полицейские установили, что звонившие действительно находятся на территории "Москва-Сити". В результате принятых мер трое мужчин – арендатор и двое его знакомых – задержаны и доставлены в полицию. По внешним признакам, они находятся в состоянии опьянения.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияРоссияИрина ВолкМосква
 
 
