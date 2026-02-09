В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, звонивших ночью в экстренные службы столицы и заявлявших о намерении совершить теракт в одной из башен "Москва-Сити", возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.