В Москве троих мужчин задержали за угрозы совершить теракт в "Москва-Сити"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, звонивших ночью в экстренные службы столицы и заявлявших о намерении совершить теракт в одной из башен "Москва-Сити", возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня ночью в экстренные службы столицы поступило несколько анонимных звонков. Неизвестные заявили о намерении совершить теракт в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной", - написала она в своем канале на платформе Max.
Волк добавила, что в кратчайшие сроки полицейские установили, что звонившие действительно находятся на территории "Москва-Сити". В результате принятых мер трое мужчин – арендатор и двое его знакомых – задержаны и доставлены в полицию. По внешним признакам, они находятся в состоянии опьянения.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах
23 декабря 2025, 08:49