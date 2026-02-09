Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.