Москва проделала половину работы по обновлению стационаров, заявил Собянин - РИА Новости, 09.02.2026
13:59 09.02.2026
Москва проделала половину работы по обновлению стационаров, заявил Собянин
Москва проделала половину работы по полному обновлению стационаров, но впереди еще необходимы значительные усилия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва проделала половину работы по полному обновлению стационаров, но впереди еще необходимы значительные усилия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В понедельник в Кремле президент России Владимир Путин принял Собянина с докладом.
"Мы в этом году закончили реконструкцию амбулаторного звена и переходим сейчас к полному обновлению стационаров. Половину этой работы мы проделали, но впереди еще необходимы значительные усилия", - сказал Собянин во время встречи.
Москва Россия Сергей Собянин Владимир Путин
 
 
