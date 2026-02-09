https://ria.ru/20260209/moskva-2073193539.html
Москва проделала половину работы по обновлению стационаров, заявил Собянин
Москва проделала половину работы по полному обновлению стационаров, но впереди еще необходимы значительные усилия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:59:00+03:00
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин: Москва проделала половину работы по полному обновлению стационаров