Путин отметил динамику экономического роста Москвы
13:44 09.02.2026 (обновлено: 13:50 09.02.2026)
Путин отметил динамику экономического роста Москвы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. РИА Новости, 09.02.2026
экономика, москва, владимир путин, сергей собянин, россия
Экономика, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы.
Собянин в ходе доклада рассказал, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличена на 28%.
"Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин отметил рост инвестиций в Москве
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
