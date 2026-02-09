https://ria.ru/20260209/moskva-2073187154.html
Путин отметил динамику экономического роста Москвы
Путин отметил динамику экономического роста Москвы - РИА Новости, 09.02.2026
Путин отметил динамику экономического роста Москвы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:44:00+03:00
2026-02-09T13:44:00+03:00
2026-02-09T13:50:00+03:00
экономика
москва
владимир путин
сергей собянин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260209/putin-2073187746.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир путин, сергей собянин, россия
Экономика, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия
Путин отметил динамику экономического роста Москвы
Путин назвал динамику экономического роста Москвы отличной