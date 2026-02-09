Рейтинг@Mail.ru
В московском метро мужчина сломал нос девушке
12:17 09.02.2026 (обновлено: 17:44 09.02.2026)
В московском метро мужчина сломал нос девушке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в московском метро, где мужчина сломал нос девушке, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в московском метро, где мужчина сломал нос девушке, сообщила пресс-служба СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что в Москве мужчина сломал девушке нос в метрополитене. Отмечается, что перед этим он просил у нее деньги, а когда она включила камеру, стал выбивать мобильный телефон из ее рук... Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, личность мужчины установлена.
В СК добавили, что председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
