В московском метро мужчина сломал нос девушке
В московском метро мужчина сломал нос девушке - РИА Новости, 09.02.2026
В московском метро мужчина сломал нос девушке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в московском метро, где мужчина сломал нос девушке, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:17:00+03:00
2026-02-09T12:17:00+03:00
2026-02-09T17:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
Новости
ru-RU
В московском метро мужчина сломал нос девушке
СК возбудил дело после того, как девушке сломали нос в московском метро